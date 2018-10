ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Vivarini saranno impegnati domani pomeriggio al “Picchi” di Livorno nel match valido per la 9^ giornata del Campionato di Serie BKT. Ad arbitrare sarà Federico Dionisi de L’Aquila, assistenti sono Andrea Tardino della sezione di Milano e Giuseppe Opromolla di quella di Salerno. Quarto Ufficiale Niccolò Baroni di Firenze.

Ascoli ancora senza Ardemagni, Ingrosso, Coly, Carpani, Cavion, mentre si sono allenati a parte questi giorni D’Elia e Valentini, Valeau ancora impegnato con le terapie. Il Livorno di mister Lucarelli dovrà fare a meno dell’attaccante Niccolò Giannetti, infortunatosi nella gara di lunedì scorso a Benevento, si è sottoposto a esami radiografici che hanno evidenziato una frattura scomposta della base del quinto metacarpo della mano destra.

I Precedenti. Sarà la 13esima volta che le due formazioni si scontreranno in campionato, al Picchi di Livorno, era già successo per 2 volte in serie A, 7 in B e 3 in C, al tabellino si registrano sei vittorie amaranto contro due vittorie dei bianconeri.(stagione 2011/12 e stagione 2015-16), 4 i pareggi. Primo match in pareggio il 6 marzo 1960, serie C, girone B, altri due pareggi poi nelle stagioni 1960/61 e 2-0 nel 1961/62. Dopo 40 anni tornano a scontrarsi in serie B e nel 2005/06 le due squadre si sfidano anche in serie A. L’ultima sfida il 23 dicembre 2015, vittoria dell’Ascoli per 3 a 1 con reti di Petagna, Cacia e Giorgi e Cacia.

Ex di turno. Nelle fila del Livorno ritroviamo il centrocampista Luci, 102 presenze per lui con il Picchio nelle stagioni 2007/08, 2008/09 e 2009/10 e 3 reti all’attivo. Nell fila dell’Ascoli invece il difensore Nahuel Valentini. che venne acquistato dal Livorno prelevato dal Rosario Central, collezionando 16 presenze.

