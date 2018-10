ASCOLI CALCIO – La Commissione di Vigilanza, al termine della riunione svoltasi nella giornata di ieri, 25 ottobre, ha dato parere favorevole alla riapertura del settore Distinti Nord Est (900 posti) dello stadio Del Duca ai sostenitori ospiti, destinando il settore Curva Nord ai tifosi dell’Ascoli.

Saranno dunque ulteriori 4.335 i posti a disposizione per i sostenitori bianconeri già a partire dalla partita Ascoli-Hellas Verona di martedì 30 ottobre e dalle ore 17 di oggi saranno in vendita i biglietti anche per quel settore.

L’Ascoli Calcio esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia il Sindaco Guido Castelli e i membri della Commissione di Vigilanza per la collaborazione che hanno fornito, in sinergia con il Club bianconero, per il raggiungimento dell’importante obiettivo.

