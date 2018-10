ASCOLI PICENO – Vento forte, mare mosso, rischio di forti temporali. La Protezione Civile delle Marche ha diramato un avviso di Allerta Meteo per l’intera giornata di domenica 28 ottobre. Nell’entroterra Piceno il livello di Allerta è “Gialla” per quel che riguarda precipitazioni temporalesche e rischio idrogeologico, “verde” per rischio idrico; sulla costa livello “Verde” anche per il rischio idrogeologico.

Le precipitazioni potrebbero concentrarsi nel pomeriggio. Nella serata di lunedì atteso un peggioramento e un incremento della forza dei venti settentrionali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 344 volte, 344 oggi)