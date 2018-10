Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito. E’ stato investito dal mezzo in campagna e ha riportato ferite ad una gamba

AMANDOLA – Soccorsi nell’entroterra nella mattinata del 28 ottobre da parte di 118 e Vigili del Fuoco.

Nelle campagne di Amandola un contadino, di circa 70 anni, è rimasto coinvolto in un incidente con il trattore.

E’ stato investito, per cause in fase di accertamento, dal mezzo e ha riportato ferite ad una gamba.

Data la gravità della situazione è stato deciso il trasferimento in eliambulanza al “Torrette” di Ancona per ulteriori cure e accertamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 98 volte, 98 oggi)