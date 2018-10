“Uno splendido spettacolo che conferma la qualità della programmazione culturale promossa dal comune e dall’Amat” si legge in una nota

ASCOLI PICENO – Domenica pomeriggio, 28 ottobre, al Ventidio Basso di Ascoli, 587 spettatori, tra bambini e adulti, hanno salutato l’avvio della stagione del Teatro Ragazzi con Cappuccetto Rosso.

“Uno splendido spettacolo che conferma la qualità della programmazione culturale promossa dal comune e dall’Amat. Per tutte le età, per ogni sensibilità, Ascoli e i suoi teatri ci sono sempre” afferma in una nota il Comune.

La produzione è della Compagnia La luna nel letto, in coproduzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest, con la preziosa collaborazione della Compagnia Eleinad e con il sostegno di Artinscena.

