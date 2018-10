SPINETOLI – Un numeroso pubblico ha assistito alle evoluzioni dei piloti impegnati nella seconda edizione del Formula Challenge sui 932 metri del tracciato ricavato nella Zona Artigianale di Pagliare del Tronto. Alla regia dell’evento l’appassionato staff della Pro Loco Pagliare-Spinetoli-San Pio X, con la collaborazione del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dell’Automobile Club. La validità acquisita per il Trofeo nazionale Zona Nord potrebbe essere l’anticamera per l’assegnazione di una futura titolazione di Campionato Italiano.

Suddivisi in sette gruppi (per 11 categorie), i partecipanti hanno dato vita ad un lungo programma di batterie, tre manches per gruppo, con classifica stilata con la somma delle due migliori prestazioni. Il pronostico ha dato ragione a Luca Filippetti di Loreto, che con il suo prototipo E2SS Luca’s Car-Suzuki non ha avuto problemi nel regolare l’ascolano Giovanni Pancotti nel proprio gruppo aggiudicandosi anche la classifica assoluta, bissando così la vittoria dell’edizione 2017.

Ad un meritato secondo posto troviamo il maceratese Samuele Martinelli (Peugeot 106) vincitore del Gruppo A, ed al terzo l’ascolano Federico Leoni su Subaru Impreza. Più ravvicinate le prestazioni, sull’ordine dei decimi, dal quarto posto assoluto dell’ascolano Massimo Di Ferdinando (migliore del Gruppo Attività di Base) fino al settimo del milanese Emanuele Raul Giora, che si è aggiudicato il Gruppo Racing Start. Gli altri vincitori di Gruppo sono stati l’ascolano Giorgio Romanelli su Peugeot 206 GT (Racing Start Plus), il giovane ascolano Emidio Luzi su Peugeot 106 (E1 Italia) e Gabriele Giardini di Fossombrone su Citroen Saxo che ha piegato di soli sette decimi il senigalliese Manuel Passini su Peugeot 106 nel Gruppo N, il più combattuto.

Marco Neroni, presidente della Pro Loco Pagliare-Spinetoli-San Pio X, soddisfatto della riuscita dell’evento: “E’ andato tutto bene e dobbiamo ringraziare l’AmministrazIone Comunale e gli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa, ed anche il Vespa Club Spinetoli che ci ha dato una mano. Per il prossimo anno speriamo di poter ottenere la titolazione tricolore e di poter migliorare il percorso per salire ancora in qualità”.

Classifica assoluta: 1° Filippetti (Luca’s Car LF001-Suzuki) in 4’47”108; 2° Martinelli (Peugeot 106 S16) 4’59”420; 3° Leoni (Subaru Impreza) 5’08”889; 4° Di Ferdinando (Peugeot 106 Rally) 5’10”494; 5° Giardini (Citroen Saxo Vts) 5’12”873; 6° Passini (Peugeot 106 S16) 5’13”571; 7° Giora (Volkswagen Lupo) 5’15”060; 8° Romanelli (Peugeot 206GT 16V) 5’19”591; 9° Toscani (Renault Clio) 5’21”609; 10° Aloisi (Volkswagen Lupo) 5’24”437.

