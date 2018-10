Il pilota ascolano, davanti al procuratore della Federmoto Antonio De Girolamo, ha ammesso le sue colpe e presentato scuse per il brutto gesto di Misano

ASCOLI PICENO – Stabilita la sanzione per Romano Fenati, ex pilota della Marinelli Snipers Team, protagonista un paio di mesi di fa dello scriteriato episodio di Misano in Moto2, ovvero il freno tirato al collega Stefano Manzi durante un rettilineo.

Cinque mesi e dieci giorni di stop. Il pilota ascolano, davanti al procuratore della Federmoto Antonio De Girolamo, ha ammesso le sue colpe e presentato scuse per il brutto gesto.

Per tale motivo la sanzione è stata ridotta di un terzo: compiuto, quindi, un patteggiamento. Romano Fenati potrà tornare a correre in pista dal 21 febbraio 2019.

