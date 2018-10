ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli rende noto che, a far data dalla pubblicazione dell’avviso, avente a oggetto la comunicazione inerente alle schede Fast Aedes con esito “Edificio agibile”, pubblicato in data odierna (31 ottobre) sul sito comunale nelle sezioni Avvisi, Comune informa e News):

– per le schede FAST / AeDES con esito “edificio agibile” già pubblicate sul sito del Comune di Ascoli Piceno la data di notifica è quella dell’Awiso e cioè 31 ottobre;

– per le schede FAST / AeDES con esito “edificio agibile” che verranno trasmesse a questo Comune in data successiva al 31 ottobre (casi di ripetizione di sopralluoghi), la notifica sarà effettuata tramite messi comunali;