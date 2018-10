Urne aperte fino alle 20. Ricordiamo che si tratta di elezioni di secondo livello, o indirette, visto che a seguito della riforma Delrio per il rinnovo delle cariche dell’ente non votano i cittadini ma solo i consiglieri comunali e i sindaci. Il Piceno ha 426 elettori distribuiti su 33 comuni

ASCOLI PICENO – AGGIORNAMENTO ORE 18 – Alle 17 e 30 ha votato il 55% dei consiglieri comunali della provincia di Ascoli.

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 16: Alle ore 12 aveva votato il 20% dei consiglieri mentre alle 15 e 30 il dato è salito al 42%.

Urne aperte dalle 8 alle 20 per le elezioni provinciali che interessano un po’ tutta Italia e nelle Marche porta al voto tutte le province. A Fermo e Macerata si rinnovano solo i consigli perché i presidenti (Caligola e Pettinari) rimangono in carica per altri due anni. Nelle province di Ancona e Pesaro non c’è concorrenza invece perché c’è un solo candidato: si tratta rispettivamente Luigi Cerioni e Giuseppe Paolini, entrambi di area Pd.

La provincia di Ascoli è l’unica, invece, che riserva una sfida fra il sindaco di Montegallo Sergio Fabiani (Pd) e quello di San Benedetto Pasqualino Piunti (Forza Italia). Ricordiamo che si tratta di elezioni di secondo livello, o indirette, visto che a seguito della riforma Delrio per il rinnovo delle cariche dell’ente non votano i cittadini ma solo i consiglieri comunali e i sindaci. Nel Piceno interessati i 426 consiglieri e sindaci legati ai 33 comuni del territorio.

LA LISTA DEI 426 CONSIGLIERI COMUNALI E SINDACI AVENTI DIRITTO DI VOTO

