Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro il Benevento: “E’ una difficoltà in più l’aver giocato 3 partite in 8 giorni mentre loro martedì non hanno giocato, avrei preferito affrontarli con le stesse partite nelle gambe”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli si prepara alla terza partita in 8 giorni, i bianconeri infatti affronteranno in trasferta, domani sabato 3 novembre, il Benevento dopo la vittoria di martedì scorso per 1-0 contro il Verona.

Il tecnico Vincenzo Vivarini ci tiene innanzitutto a fare gli auguri alla al club bianconero per i suoi 120 anni: “Vorrei fare gli auguri anch’io a questa società, ieri sono rimasto sorpreso, so che la curva è unica, la più bella della Serie B, ma ieri ho apprezzato l‘amore unico che bambini, mogli e famiglie intere hanno per questo club. E’ stato qualcosa di fenomenale, complimenti ancora a questa società”.

Il mister parla poi della partita contro il Benevento: “Stiamo ancora lavorando tantissimo, credo che a livello tattico siamo arrivati ad un ottimo punto, adesso dobbiamo lavorare a livello mentale per affrontare ogni sfida al meglio. Affrontiamo una squadra che sulla carta è la migliore della categoria, ma in campo saremo 11 contro 11, abbiamo una carta importante da giocare, dovremo metterli in difficoltà con tanta rabbia e determinazione; andremo a giocarcela anche là, spero di dare continuità a quello fatto contro il Verona”.

“Bisogna avere rispetto del Benevento – prosegue Vivarini – è una piazza calda anche la loro, ci sarà un apporto del tifo importante, non bisognerà concedergli spazio. E’ una difficoltà in più l’aver giocato 3 partite in 8 giorni mentre loro martedì non hanno giocato, avrei preferito affrontare il Benevento con le stesse partite nelle gambe, noi dovremo andare di slancio, abbiamo molte armi a nostro disposizione. Dobbiamo comunque avere equilibrio, non dobbiamo perdere l’entusiasmo di fronte ad una sconfitta”.

“Baldini ha problemi ad un ginocchio da una settimana e non ci sarà- conclude il mister – Così come Rosseti che si è bloccato così e come Carpani che ha avuto un risentimento. Dobbiamo valutare bene i recuperi, cerco di solitamente di dare continuità ad una squadra che vince, ma domani sarà una situazione particolare, non abbiamo solo 10 giocatori, tutti i giocatori in rosa possono dare qualcosa di importante”

Sono 23 i bianconeri convocati da mister Vivarini al termine della seduta di rifinitura svolta stamane al Picchio Village: non recuperano Baldini e Carpani; forfait dell’ultimo minuto di Rosseti, influenzato.

I convocati: Bacci, Lanni, Perucchini, Scevola; Brosco, D’Elia, De Santis, Kupisz, Laverone, Padella, Quaranta, Valentini; Addae, Casarini, Cavion, Frattesi, Parlati, Troiano, Zebli; Beretta, Ganz, Ngombo, Ninkovic.

