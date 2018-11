ASCOLI PICENO – Domenica 4 novembre si svolgerà la prima edizione di un evento sportivo destinato a diventare, nei prossimi anni, un importante appuntamento nazionale per gli appassionati della corsa in montagna: AXT Ascoli Xtreme Trail.

Un progetto, in cantiere da tempo ed ora finalmente realizzato, grazie all’Avis Ascoli Marathon e alla Flipper Triathlon, dopo anni di esperienza maturata nell’organizzazione di eventi sportivi di podismo, triathlon e ciclismo.

“Ascoli negli ultimi anni si è distinta per aver ospitato eventi sportivi di alto livello – dichiara il sindaco Guido Castelli – A questi si aggiunge AXT, un vero e proprio viaggio alla scoperta delle nostre meraviglie naturali. Ringrazio per l’idea e l’impegno l’Avis Ascoli Marathon e la Flipper Triathlon che, con costanza, passione e dedizione sono riuscite a organizzare una manifestazione che sicuramente, per la particolarità del percorso e della prestazione, riscuoterà un notevole successo tra gli sportivi”.

“Sarà una vera e propria novità nel panorama delle gare podistiche estreme – afferma l’assessore allo Sport Massimiliano Brugni – Il percorso si snoderà attraverso le bellezze della nostra montagna e partirà proprio da Ascoli. Un evento che consentirà, pertanto, di promuovere le bellezze del nostro territorio”.

“Grazie all’ideazione di un percorso certamente tra i più suggestivi – prosegue Brugni – giungeranno in città troupe televisive di settore, italiane e straniere, che ci garantiranno un ritorno di immagine su scala internazionale. Senza contare gli atleti e gli accompagnatori che alloggeranno nelle strutture ricettive di Ascoli. Un circolo virtuoso di opportunità per il territorio sempre più apprezzato, non solo dai visitatori, ma anche da molte organizzazioni sportive che hanno individuato nel Piceno un’ottima meta in cui realizzare eventi di prestigio”.

Il percorso. Con partenza dal Forte Malatesta, gli atleti attraverseranno Piazza Arringo e Piazza del Popolo, saliranno alla Fortezza Pia per scendere poi alla Cartiera Papale, prima di iniziare la lunga ascesa sulla Montagna dei Fiori, attraverso sentieri e mulattiere.

Dopo aver ammirato l’Eremo di San Marco, Il Pianoro, i boschi, i prati, i laghetti e le caratteristiche Caciare, si arriverà alla croce posta in vetta ad oltre 1800 metri di altitudine sul livello del mare.

Panorama mozzafiato da ammirare a 360° con Mare Adriatico, Monte Conero, Maiella, Gran Sasso, Monti della Laga, Monte Vettore, Monti Sibillini in uno straordinario mix di storia, architettura, arte e soprattutto natura e Monte Ascensione, prima di iniziare la discesa per tornare al Forte Malatesta.

44 km totali per il “Croce Trail” (partenza alle ore 6.30) con 2500 metri di dislivello positivo.

Caratteristiche che hanno già catturato le attenzioni di SKY ICARUS HD, presente con le sue telecamere sul percorso di gara e per proporre AXT in una speciale puntata delle proprie trasmissioni.

In programma anche altri due percorsi di minore lunghezza e difficoltà: “Eremo Trail” di 13 km con 700 metri di dislivello positivo e “Caciare Trail” di 28 Km con 1300 metri di dislivello positivo. Entrambi con partenza alle ore 8.30.

Il “Croce Trail” offre la possibilità di acquisire uno speciale punteggio per l’iscrizione al prestigioso Ultra Trail del Monte Bianco e per questo motivo sono attesi ai nastri di partenza circa 300 atleti provenienti da diverse Regioni.

