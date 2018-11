ASCOLI PICENO – Non solo controlli sulle strade della Riviera e del Piceno per contrastare l’abuso di alcol e droghe alla guida (sette patenti ritirate): gli agenti della Polizia Stradale, in questi giorni, hanno effettuato altri servizi.

E’ stato controllato il traffico pesante che circola sulla Salaria e sull’Ascoli-Mare dopo che, per ben due volte, alcuni mezzi pesanti sono stati coinvolti in incidenti stradali con ribaltamento a causa dello sbilanciamento del carico trasportato.

Sono state effettuate quattro sanzioni a conducenti professionali di merci che viaggiavano trasportando un carico eccedente rispetto a quello consentito.

I controlli proseguiranno anche per questo fine settimana.

