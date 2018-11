L’Ascoli senza Rosseti, Carpani, Ardemagni, Valeau, Coly, Ingrosso e Baldini. Nel Benevento out Tuia, Del Pinto e Bukata da valutare solo nel pre gara le condizioni di Maggio e Letizia.

ASCOLI PICENO – Questo pomeriggio alle 18 al “Vigorito” di Benevento, i giallorossi guidati da Cristian Bucchi, sfideranno l’Ascoli di Vivarini, nel match valevole per l‘undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. I campani che non hanno disputato il turno infrasettimanale per maltempo arrivano più riposato mentre i bianconeri sono reduci dall’importante successo sul Verona. Diretta web sul nostro sito alle 18.00.

Le ultime dai campi. L’Ascoli dovrà fare a meno anche di Rosseti, colpito all’ultimo momento da attacco influenzale e anche di Carpani infortunio muscolare ancora out Ardemagni, Valeau, Coly, Ingrosso e Baldini. Nel Benevento out Tuia, Del Pinto e Bukata.

La difesa bianconera dovrà dedicare attenzione particolare a Coda e Insigne, i due attaccanti oltre a essere i migliori realizzatori della squadra, sono anche i migliori assist man, da valutare solo nel pre gara le condizioni di Maggio e Letizia. Sedici i punti del Benevento e 12 quelli dell’Ascoli ma con una gara in più alle spalle.

Ex di turno. Nelle fila dell’Ascoli, il difensore Padella mentre sulla panchina del Benevento l‘ex attaccante bianconero Bucchi, ad Ascoli nella stagione 2004-05 dove con 17 gol più 2 nei play-off contribuisce alla promozione in Serie A, e 2008-2009 e vice allenatore Mirko Savini (45 presenze con la maglia bianconera dal 2002 al 2004 in serie B).

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Improta, Coda, Insigne.

Ascoli Calcio (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Cavion,, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Ngombo.

