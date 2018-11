Benevento–Ascoli match valido per l’11^ giornata di Serie B 2018/2019 sabato 3 novembre ore 18 stadio “Vigorito” di Benevento.

Formazioni:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Letizia; Tello, Viola, Nocerino (60′ Asencio); Insigne ( 60’Ricci.), Coda, Buonaiuto ( 69′ Improta). A disposizione: Montipò, Gori, Costa, Maggio, Di Chiara, Antei, Bandinelli, Volpicelli, Goddard, Allenatore: Bucchi

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Addae, Troiano (76′ Zebli), Frattesi (86′ Padella,); Ninkovic; Beretta, Ngombo ( 60′ Kupisz). A disposizione: Lanni, Bacci, Scevola, De Santis, Quaranta, Casarini, Cavion, Parlati, Ganz. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Manuel Volpi (Arezzo). Assistenti: Giuseppe Borzomì (Torino) e Alessandro Cipressa (Lecce). IV Ufficiale: Francesco Fourneau (Roma)

RETI: 2′ Coda, 19′ Volta (A)

AMMONIZIONI: 15′ Ngombo, 16′ Addae, 27′ Brosco, 34′ Tello, 40′ Perucchini

ESPULSIONI:

NOTE:

CRONACA DELLA PARTITA

96′ dopo 6 minuto di recuper con l’assalto del Benevento l’arbitro fischia la fine del match

93′ Coda sfiora il pareggio su cross di Letizia

82′ ancora pericoloso il Benevento con Coda che tenta una girata al volo in area, spazza la difesa

72′ Asencio al volo in area mette in pericolo la porta ascolana, para Perucchini

69′ Ninkovic a terra ma il Benevento non si ferma arriva al cross e Perucchini riesce a parare sul colpo di testa di coda

66′ corner per il Benevento parapiglia in area e arbitro che assegna un altro corner

60’infortunio di Ngombo sostituito da Kupisz

55′ azione manovrata del Benevento che tenta una serie di tiri respinti dalla difesa

47′ GOOOL NINKOVIC! tiro volante a mezz’altezza che si infila sul primo palo

SECONDO TEMPO

46′ fine primo tempo

45′ cross di Laverone e tiro al volo con girata di Ninkovic, Puggioni mette in angolo

34’ammonito tello per fallo su Frattesi, sulla palla Ninkovic

32′ destro di Ninkovic a giro dal limite, che chiude benissimo sul primo palo palla di poco sul fondo

30′ tiro al volo di Coda da pochi metri grande parata di Perucchini

27′ ammonito Brosco per fallo su Bonaiuto al limite dell’area

19′ GOOOOOOOLLLLLLL Laverone crossa basso dalla trequarti, Volta la tocca e la mette alle spalle del suo portiere

17′ Ascoli pericoloso in area campana: Beretta riesce a stoppare palla a centro area ma non riesce a voltarsi per provare la conclusione ostacolato da un difensore

16′ Ammonizione anche per Addae che colpisce con le mani la palla mentre era terra

15′ Volta anticipa Ngombo che lo colpisce con il piede a martella: ammonizione per lui

11′ Bonaiuto si invola sulla fascia sinistra, supera Laverone e scarica il pallone sull’accorrente Tello, Frattesi però lo anticipa e recupera palla

8′ L’Ascoli prova a reagire, Ninkovic prova a servire le punte bianconere ma la difesa campana chiude in fallo laterale

4′ Il Benevento continua ad attaccare e conquista un calcio d’angolo. Addae di testa anticipa tutti e fa ripartire l’Ascoli

2′ Gol del Benevento. Bonaiuto calcia dal vertice dell’area, Perucchini respinge sui piedi di Coda che a porta vuota la mette dentro

0 Inizia il match: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Benevento in divisa giallorossa

PRIMO TEMPO

