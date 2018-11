Termina 3 a 0 tra le ascolane dell’Askl e il Ripaberarda c5, match valido per la 5° giornata del campionato regionale di Serie C femminile di calcio a 5.

ASCOLI PICENO – Termina con una netta vittoria il match tra le ascolane dell’Askl e il Ripaberarda c5, valido per la 5° giornata del campionato regionale di Serie C femminile di calcio a 5.

“Una vittoria importante sopratutto per la classifica – commenta capitan De Angelis – il secondo tempo abbiamo giocato anche meglio del primo, siamo riuscite a fare un buon palleggio e possesso palla ma anche con più grinta. Il nostro portiere è stato molto bravo, loro si sono rinforzate lo sapevamo e abbiamo chiuso bene in difesa.”

Le ascolane di mister Di Cesare hanno preso subito in mano il match andando in vantaggio con Martina Brandozzi al 5° minuto con un tiro dalla distanza che si infila sotto al sette, poi però nonostante le numerose occasioni create in avanti che non si concretizzano il primo tempo termina. Nella seconda frazione le ospiti cercano di proporsi in avanti ma non riescono ad incidere anche perchè già al 2° minuto della ripresa l’Askl raddoppia con capitan De Angelis e cala il tris con Chiara Poli, il risultato poteva essere molto più largo proprio perchè le stesse ascolane si divorano una serie infinita di occasioni sotto porta.

