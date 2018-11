L’intervento, del rilevante importo di circa 5 milioni di euro, è finanziato con fondi nazionali per la viabilità del sisma assegnati alla Provincia e realizzati da Anas, individuato come soggetto attuatore

FOLIGNANO – Sono stati aggiudicati alla ditta “Geofond” i lavori di sistemazione della S.P. n. 31 “Folignano”. L’intervento, del rilevante importo di circa 5 milioni di euro, è finanziato con fondi nazionali per la viabilità del sisma assegnati alla Provincia e realizzati da Anas, individuato come soggetto attuatore. L’acquisizione di pareri e nulla osta per il necessario iter burocratico è stato definito nell’ambito delle apposite conferenze di servizio svoltesi a palazzo S. Filippo per accelerare i tempi degli adempimenti.

Saranno realizzate opere di contenimento mediante l’impiego di barriere e reti paramassi e la ridefinizione della piattaforma stradale. I lavori si attueranno in modo da consentire la riduzione dei tempi di lavorazione. In particolare verranno vagliate, in base ai vari step di avanzamento del cantiere, anche le possibilità operative di aprire la carreggiata al transito. Da evidenziare che di recente sono stati completati dalla Provincia i lavori di asfaltatura sulla stessa S.P. n.31 in località Via Cuneo, nel centro abitato di Villa Pigna, sul tratto che unisce Folignano ad Ascoli Piceno.

“Dopo gli adempimenti normativi – evidenziano il consigliere provinciale Daniele Tonelli e il sindaco di Folignano Angelo Flaiani – a breve termine, entro fin mese, saranno consegnati i lavori ed avviato il cantiere per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e di riprostino che andranno ad aumentare la sicurezza e la fruibilità di transito di una arteria importante per la mobilità locale e percorsa giornalmente da numerosi pendolari e utenti”.

