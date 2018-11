un incontro in cui saranno presentate le nuove opportunità messe a disposizione dalla Regione Marche, attraverso i fondi europei del Psr Marche 2014/2020

OFFIDA – Il prossimo 7 novembre nella Sala consiliare di Offida si terrà l’incontro “L’Europa con noi per ripartire” un incontro in cui saranno presentate le nuove opportunità messe a disposizione dalla Regione Marche, attraverso i fondi europei del Psr Marche 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale), per sostenere le zone colpite dal sisma.

Dopo i saluti del Sindaco Valerio Lucciarini, dalle ore 16.15 del pomeriggio di mercoledì, si alterneranno la Vice presidente e Assessore all’Agricoltura Regione Marche, Anna Casini; Andrea Strafonda e Roberto Bruni, funzionari del Servizio Politiche agroalimentari Regione Marche.

I presenti saranno informati sui diversi bandi in emissione finalizzati a dare nuovo slancio al sistema rurale delle Marche e sostenere gli imprenditori agricoli già provati dalle conseguenze del sisma. Saranno illustrate anche tutte le procedure per aderire ai bandi e alle 18 sarà aperta una Tavola Rotonda con la partecipazione dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni agricole marchigiane.

