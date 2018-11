ASCOLI PICENO – Frequentare l’università del (buon) cibo in un solo giorno. Si chiama “Una Giornata per Bene” e si terrà alla Bottega del Terzo Settore (Corso Trento e Trieste, ad Ascoli) sabato 10 novembre. Questo è il primo evento del progetto “Piceno&Friends” realizzato dall’associazione culturale “Amici per la Gola” insieme alla Fondazione Carisap nell’ambito del Masterplan Terremoto.

“Una Giornata per Bene” sarà dunque un vero Open-day del gusto, con 21 seminari di degustazione gratuiti per saperne di più sull’enogastronomia del Piceno e… per fare del bene.

Il programma, che riportiamo di seguito, è ricchissimo di proposte, approfondimenti e degustazioni di alta qualità grazie anche alla presenza di un gruppo di docenti di eccezione.

Inoltre i seminari, aperti a tutti, sono completamente gratuiti: i partecipanti potranno lasciare un’offerta libera per sostenere la creazione di una rete nazionale di ristorazione e agricoltura sociale, un progetto in divenire in collaborazione con Bottega del Terzo Settore.

Importante: la prenotazione ai seminari è obbligatoria dunque occorre registrarsi in tempo. Sarà possibile prenotarsi anche on line accedendo al sito www.picenoefriends.it oppure contattando Laura Di Pietrantonio, presidente Amici per la Gola, al numero 333.2722246.

L’evento “Una Giornata per Bene” è il primo del ciclo “Piceno&Friends” che avrà una durata complessiva di due anni: un vero e proprio viaggio nel gusto, nelle emozioni che il cibo sa generare e nella cultura; un progetto realizzato insieme alla Fondazione Carisap per potenziare l’immagine dell’enogastronomia del Piceno fuori dai nostri confini.

PROGRAMMA SEMINARI UNA GIORNATA PER BENE

PROGRAMMA SEMINARI UNA GIORNATA PER BENE

9.45 – 11.40

AGRICOLTURA SOCIALE

Agricoltura sociale: iniziative e testimonianze di chi fa.

Interverranno Regione Marche, Libera Terre, Locanda Centimetro Zero, La Tratta, Ai Confini del Gusto

9.45 – 10.50

CAFFE’ a cura di Orlandi Passion

Il caffè: qualità, non basta dire arabica

MIELE

a cura di Assam, Barbara Alfei e Chiara Luminari

Miele, dalle api il dolce che fa bene

OLIO

a cura di Assam, Roberto Catorci

Gli oli IGP: la certificazione europea che valorizza gli oli marchigiani

10.50 – 11.40

BIRRA

a cura di Unionbirrai e Cobi – BIRRA

Colori e sapori della birra: il malto dall’orzo e altri cereali

SALUMI -a cura di ASSAM – Donatella Di Sebastiano

Ciauscolo, gusto e tradizione delle Marche

12.10 – 12.50

FOOD DESIGN

A cura di Università di Camerino, Prof. Vannicola

Il design è la filiera: prodotto, servizio evento

FORMAGGI

a cura di Assam, Ugo Testa

Il Formaggio: l’arte di conservare il latte

VINO – Prof. Francesco Felix, Ist. Alberghiero Buscemi

La rinascita del Falerio

14.30 – 15.20

MARKETING

A cura di SVIM, Dott. G. Carrabs, Amministratore Unico

Marketing internazionale per l’agroalimentare

OLIO- a cura di Assam, Barbara Alfei

Gli oli del Piceno, le varietà, le caratteristiche e gli abbinamenti

VINO- Prof. Francesco Felix, Ist. Alberghiero Buscemi

DOCG Pecorino: degustazione di vecchie annate

TARTUFO- Dott. Cristiano Peroni

Tartufo, i profumi del bosco

15.45 – 16.35

TARTUFO – Dott. Cristiano Peroni

Tartufi, il Bianco ed il Nero. Capire la qualità e degustarli

SALUMI – a cura di ASSAM – Donatella Di Sebastiano

La norcineria, l’arte del gusto. Tre tipicità a confronto.

BIRRA – a cura di Unionbirrai

Birra e territorio: quando l’agricoltura entra nel boccale

17.00 – 17.50

FORMAGGI– a cura di Assam, Ugo Testa

Il pecorino del piceno: fresco, semi o stagionato?

OLIO- a cura di Assam, Barbara Alfei

Ascolana Tenera e Dura, un’esplosione di profumi

VINO – Prof. Felix, Ist. Alberghiero Buscemi

Montepulciano, vitigno piceno

BIRRA – a cura di Unionbirrai

Come abbinare la birra a tavola e in cucina

18.10 – 18.40

CIOCCOLATO – Prof. Otello Renzi

Il cibo degli dei. Degustazione e storia

PARTECIPAZIONE AI SEMINARI GRATUITA, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 333 2722246 o www.picenoefriends.it

