ASCOLI PICENO – Domenica 11 novembre, l’Associazione di Guide turistiche abilitate di Ascoli Piceno “Marche V Regio” propone l’Eco-passeggiata di San Martino “Montalto delle Marche tra arte, cultura ed enogastronomia”.

La partenza sarà alle ore 14 dal Piazzale dello Stadio di Ascoli. Si raggiungerà Montalto delle Marche, città di Papa Sisto V: le guide turistiche illustreranno le trasformazioni che il pontefice ha voluto per la sua “patria carissima”, attraverso una passeggiata nel bellissimo borgo tra porte medievali e palazzi nobiliari abitati da illustri personaggi, di cui si racconteranno gli aneddoti. La passeggiata continuerà poi a Patrignone, castello della Quintana di Ascoli, terra natìa degli illustri Bonfini (letterati e artisti), per ammirare i bellissimi affreschi rinascimentali della Chiesa di S. Maria in Viminatu, aperta per l’occasione. L’evento terminerà con una deliziosa degustazione a tema S. Martino presso l’Agriturismo “I 2 Pini”.

Prenotazione obbligatoria entro il 9 novembre al 3476590764, scopriascoli@gmail.com. Contributo spese 15 euro (bambini fino a 12 anni, 6 euro).

