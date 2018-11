Ciò rafforza ulteriormente come gli ospiti del resort in quelle ore fossero preoccupati per le scosse di terremoto e la neve abbondante

PESCARA – Il Tg3 Abruzzo, il 6 novembre, ha mostrato in un servizio che Gabriele D’Angelo, una delle vittime della valanga di Rigopiano, la mattina del 18 gennaio 2017 chiamò la sede Croce Rossa di Penne per chiedere di evacuare l’hotel. La sua richiesta è segnata sul brogliaccio in cui sono annotate le chiamate.

Si distingue il nominativo del cameriere del resort e a fianco la specifica “Hotel Rigopiano evacuazione”.

Ciò rafforza ulteriormente come gli ospiti del resort in quelle ore fossero preoccupati per le scosse di terremoto e la neve abbondante e a Penne, in concomitanza con le terribili condizioni climatiche di quelle ore, era stato aperto dalla Croce Rossa la sede del Centro Operativo Comunale e del “Posto di Coordinamento Avanzato” su disposizione dell’ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo.

Tra le vittime la coppia di Castignano, Marco Vagnarelli e Paola Tomassini.

