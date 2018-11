ASCOLI PICENO – Ascoli-Padova non sarà soltanto una partita di Campionato, ma “la partita”. L’Ascoli Calcio concluderà le celebrazioni per il 120° compleanno del Club proprio in occasione del match di sabato 10 novembre.

La partita inizierà alle ore 15:00, ma per essere presenti al grande evento per i 120 anni tutti sono invitati al Cino e Lillo Del Duca alle ore 13:15, quando inizieranno ad arrivare gli ospiti che saranno celebrati in campo e sugli spalti. I bianconeri indosseranno una maglia special edition per celebrare nel migliore dei modi uno dei club più antichi d’Italia.

Prezzi e punti vendita Vivaticket sono consultabili rispettivamente nelle sezioni del sito “Info – Biglietti” e “Info – Punti vendita”.

Per l’occasione tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie (Under 14) potranno acquistare il biglietto in Curva Nord a soli 2,00 € (compresa prevendita).

(comunicato Ascoli Calcio 1898)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 50 volte, 50 oggi)