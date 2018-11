“Siamo lieti di prendere parte all’iniziativa benefica realizzata nell’ambito del masterplan terremoto per rilanciare le zone colpite dal sisma e non solo”

ASCOLI PICENO – Un progetto di iniziative diffuse, tra eventi, formazione e storytelling multimediale attraverso un fitto calendario per far conoscere l’enogastronomia del Piceno sul territorio nazionale

“Le nostre bibite gassate della tradizione italiana, saranno presenti per gli assaggi a cui potranno accedere i partecipanti ai seminari e anche nei seminari di degustazione di birra “Birra a tavola” e “Birra del territorio”, con la birra bionda e la blanche realizzata con grano senatore Cappelli. Siamo lieti di prendere parte a Piceno & Friends, iniziativa benefica realizzata dall’Associazione Culturale Amici per la Gola insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del masterplan terremoto che vuole rilanciare le zone colpite dal sisma e non solo.”

“La prima iniziativa: Una Giornata per Bene, del 10 novembre alla Bottega del Terzo Settore, ci vedrà presenti nella Piazza dei sapori, tra i diversi banchi di assaggio a disposizione dei partecipanti ai seminari, si potranno assaggiare le nostre bibite gassate, insieme ad altre eccellenze enogastronomiche del territorio, siamo lieti di partecipare con le nostre bibite che fanno parte della tradizione italiana e della storia del nostro territorio.”

Le bibite ascolane sono presenti anche nella serie speciale “La Cucina delle Ragazze”, con Laura Di Pietroantonio e Sara Bonamini, tutta dedicata al Piceno da Gambero Rosso Channel, partner del progetto, già in onda sul canale Sky Hd 412 per tre giorni alla settimana.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte, 20 oggi)