ASCOLI PICENO – Il Club bianconero, con riferimento all’evento di sabato 10 novembre dedicato ai festeggiamenti per i 120 anni dell’Ascoli Calcio, invita i propri sostenitori ad acquistare il biglietto in prevendita. I tagliandi, in vendita da ieri pomeriggio nei point Vivaticket, stanno andando a ruba e in poche ore sono stati acquistati più di mille biglietti.

Si ricorda che è necessario arrivare allo stadio Del Duca alle 13:15 per non perdersi alcun attimo della festa. Il Club ricorda che In Curva Nord per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie il biglietto è a 2,00 € (compresa prevendita).

