ASCOLI PICENO – La musica, il canto e il folklore marchigiano saranno i grandi protagonisti dello spettacolo La Macina Live Non altro che il canto, in programma venerdì 9 novembre, alle ore 21, presso il Teatro Filarmonici di Ascoli. L’evento, a ingresso libero e patrocinato dalla Regione Marche e dall’Amministrazione comunale, sarà portato in scena dal gruppo ‘ La Macina’.

Cinquant’anni d’arte e di passione de La Macina , dal 1968 al 2018, ecco il tema del concerto che vedrà mattatori assoluti: Gastone Pietrucci, voce e fondatore del gruppo; Adriano Taborro chitarra, mandolino e voce; Marco Gigli chitarra, voce e controcanti; Roberto Picchio fisarmonica; Riccardo Andrenacci batteria e percussioni, tutti coordinati da Giorgio Cellinese.

Il gruppo La Macina è u n collettivo di indagine etnomusicologia che tiene al proprio rigore sia nel senso della ricerca che in quello dell’esecuzione. Chi assiste ai loro concerti, capisce da se il discorso de La Macina : per quel che dicono cantando, per come lo cantano, per l’espressività estrema del Gruppo, che è riuscito ad attingere linfa dalle più profonde radici della nostra terra, facendo proprie le modalità e i riti della civiltà contadina, che divulgano con esemplare rispetto e amore. La Macina , tra l’altro, è riuscita a far nascere nel 19988, il Centro Tradizioni Popolari, operando non solo come struttura di conservazione, ma soprattutto come agente di promozione e studio della musica e delle tradizioni popolar

