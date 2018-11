ROTELLA – A causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria urbana, lavori curati direttamente dalla CIIP e non rinviabili, di comune accordo con la Provincia di Ascoli Piceno, sarà chiusa al transito la strada provinciale Castignanese nel tratto di via 4 Novembre nel centro di Rotella.

La chiusura comincerà dalle ore 15 di venerdì 9 novembre per terminare presumibilmente domenica 11.

Il traffico automobilistico per i residenti sarà deviato su via Dari e in piazzale Europa. Saranno mantenuti i sensi unici esistenti.

Per il traffico pesante (peraltro vietato nel fine settimana) e per i non residenti, sono individuati percorsi alternativi indicati con appositi cartelli. “Dato il percorso cittadino, si raccomanda di moderare la velocità, prestare la massima attenzione e prudenza” si legge in una nota del Comune di Rotella firmata dal sindaco Giovanni Borraccini.

L’ufficio di Polizia Municipale locale è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.