ASCOLI PICENO – Sabato 10 novembre, alle ore 12, lungo la strada che porta al colle dell’Annunziata ad Ascoli, verrà apposta una targa in ricordo di Osvaldo Tosti, scomparso prematuramente lo scorso 22 luglio a seguito di un incidente avvenuto il 19 luglio.

“E’ un piccolo gesto per onorare la memoria di un ragazzo generoso, quanto sfortunato – dichiara il sindaco Guido Castelli -. Un brillante avvocato che aveva una grande passione per il ciclismo e che tutti ricordano non solo per la professionalità, ma anche per la sua solarità e la serietà con cui affrontava ogni impegno sia personale che sociale. – e continua – Ecco perché, l’Amministrazione ha accolto e condiviso la proposta dei suoi amici con cui amava trascorrere il tempo libero in bicicletta”.

