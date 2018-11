ASCOLI PICENO – Nessun cambiamento a quanto già previsto nei giorni scorsi: la tradizionale “Estate di San Martino” sarà rispettata. Le previsioni meteo sono all’insegna della stabilità: sole al massimo con qualche velatura nel Piceno nei prossimi giorni.

ASCOLI: fino a domenica 11 minime comprese tra 7 e 8 gradi e massime tra 17 e 18.

SAN BENEDETTO: minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 16 e 17.

ARQUATA DEL TRONTO: minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 16 e 18.

Situazione ideale per una escursione anche in tutto il Centro Sud, tra Napoli, Roma, Bari, Venezia sole e temperature di poco al di sotto dei venti gradi. Atteso invece un peggioramento in Lombardia con piogge a Milano.

