OFFIDA – Nella giornata dell’8 novembre si è verificato un brutto incidente nell’entroterra ascolano.

Tra Offida e Castorano, nella frazione Borgo Miriam, un fuoristrada è finito in una scarpata per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Sul luogo anche 118 e Vigili del Fuoco per soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Per un 43enne di Offida, S, C., purtroppo, nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso.

Un’altra persona è stata portata, ferita gravemente, in ospedale per gli accertamenti di rito.

E’ stato intenso e lungo il lavoro dei soccorritori, non agevolato dall’oscurità che circondava la zona del sinistro.

