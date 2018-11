È destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, geometri), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali e in enti di ricerca

ASCOLI PICENO – Nei giorni dal 4 al 6 novembre e dal 12 al 14 dicembre nella Sala De Carolis del Palazzo dell’Arengo ad Ascoli, si terrà il corso di formazione “Ispezione e monitoraggio di ponti, viadotti, cavalcavia e passerelle.”

Il corso prevede un esame finale di Livello 2 Kiwa – Organismo di Certificazione accreditato da Accredia ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone” – nello schema per la “Qualificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive del campo dell’Ingegneria Civile e sui beni culturali e architettonici”.

Gli obiettivi del corso sono il trasferimento delle competenze in merito all’ispezione, la catalogazione dei degradi esistenti e il monitoraggio in esercizio dei ponti, dei viadotti, dei cavalcavia e delle passerelle.

Il corso è destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, geometri), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali e in enti di ricerca.

