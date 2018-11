Grandi festeggiamenti oggi al Del Duca per celebrare i 120 anni dell’Ascoli Calcio, peccato però che al fischio finale si registri una sconfitta inaspettata per 3 reti a 2, ottimo come sempre Ninkovic

ASCOLI PICENO – Grandi festeggiamenti oggi al Del Duca per celebrare i 120 anni dell’Ascoli Calcio, peccato però che al fischio finale si registri una sconfitta inaspettata per 3 reti a 2, ottimo come sempre Ninkovic che non molla fino alla fine, anche Ngombo si comporta molto bene tanto da andare subito in gol, il primo per lui con la maglia dell’Ascoli.

Troiano lascia il campo dopo il primo tempo per infortunio, bene il gioco a centrocampo anche quando entra Casarini, difesa non impeccabile anche per le incertezze del portiere dell’Ascoli, Perucchini che sbaglia sia sul primo (proteste per due giocatori bianconeri rimasti a terra) che sul terzo gol e non da sicurezza alla squadra con molte uscite azzardate.

Le altre di B.

PERUGIA-CROTONE 2-1 [23′ Verre (P), 56′ rig. Simy (C), 63′ aut. Simy (P)]

ASCOLI-PADOVA 2-3 [20′ Ngombo (A), 26′ Bonazzoli (P), 60′ Capello (P), 80′ Mazzocco (P), 83′ Brosco (A)]

CARPI-BENEVENTO 2-2 [54′ Letizia (B), 70′ rig. Coda (B), 86′ Concas (C), 93′ Vano (C)]

CREMONESE-LIVORNO 1-0 [31′ Brighenti]

SALERNITANA-SPEZIA 1-0 [15′ Bocalon]

COSENZA-LECCE (sabato 10 novembre, ore 18.00)

BRESCIA-VERONA (domenica 11 novembre, ore 15.00)

CITTADELLA-VENEZIA (domenica 11 novembre, ore 15.00)

PALERMO-PESCARA (domenica 11 novembre, ore 21.00)

CLASSIFICA

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 6 oggi)