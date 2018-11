Protagonisti dell’Instore Tour, per il firmacopie, Damiano David (voce), Victoria De Angelis (Basso), Thomas Raggi (Chitarra) ed Ethan Torchio (Batteria)

Foto e video di Chiara Falaschetti, Milena Casciaroli e Leonardo delle Noci

ASCOLI PICENO – Centro Commerciale “Città delle Stelle” gremito nel pomeriggio dell’11 novembre.

Giovani, famiglie e bambini ad Ascoli per i Maneskin, il gruppo musicale più in voga del momento.

La band romana ha fatto uscire il primo album “Il ballo della vita”.

Maneskin ad Ascoli, a “Città delle Stelle”

Il disco, in uscita per Sony Music, è il primo lavoro di inediti della band uscita l’anno scorso da X Factor. L’album è stato anticipato dai singoli “Morirò da re” e dal recente “Torna a casa”, entrambi in italiano.

Maneskin a “Città delle Stelle”

In quasi due ore oltre trecento/quattrocento persone in fila per foto con i Maneskin (successivamente disponibili sulla pagina Fb Città delle Stelle) e autografo su cd acquistato.

