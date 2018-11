ASCOLI PICENO – Un novembre del tutto fuori dai canoni abituali per quanto riguarda il meteo nel Piceno. Fino a giovedì ad Ascoli previsto sole con qualche modesta velatura, temperature tra 6° C di minima e 18° C di massima. A San Benedetto stessa situazione con massime però più basse (fino a 17° C) e minime più alte (10-11° C).

Massime simili anche sui Sibillini: ad Arquata martedì si raggiungeranno i 19° C ma di notte la temperatura precipiterà fino a 4° C.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte, 11 oggi)