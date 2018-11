Il geometra è stato ucciso in Piemonte da un 91enne mentre eseguiva i rilievi per una esecuzione forzata. Un caso che ha scosso tutta Italia

ASCOLI – Cordoglio e vicinanza da parte del Collegio Geometri e di Ascoli alla famiglia del geometra Marco Carlo Cassano brutalmente ucciso con due colpi di arma da fuoco mentre svolgeva il suo lavoro. Il geometra, di 44 anni, è stato ucciso nei giorni scorsi a Portacomaro d’Asti, da un 91enne con la pistola, proprietario dell’immobile in cui il tecnico, incaricato dal Tribunale, si stava recando per effettuare una valutazione immobiliare, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata.

“Ritengo sia necessario riconfermare il ruolo professionale dell’esperto valutatore immobiliare fra le consulenze specialistiche, che più mettono in evidenza l’impegno delle categorie tecniche al fianco della Giustizia, in uno degli ambiti che più specificatamente delineano la delicatezza di tale incarico – commenta Leo Crocetti presidente del Collegio Geometri di Ascoli – Ora è compito delle Istituzioni dare un giusto riconoscimento, anche economico, ai professionisti che svolgono un incarico così particolarmente sensibile. Voglio aggiungere che proprio per la solidarietà che contraddistingue la mia categoria, proprio oggi nel corso di una riunione della categoria, parlando con il geometra Diego Buono Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri mi ha riferito che è stata già avviata una pratica di sostegno economico mensile ai familiari del collega. Inoltre è anche iniziata una raccolta fondi da parte di tutti i Collegi Geometri d’Italia proprio per sostenere la famiglia e soprattutto i figli ancora in tenera età di questo sfortunato tecnico”

