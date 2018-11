ASCOLI PICENO – Viale De Gasperi e il Jolly al centro di un’importante riqualificazione.

Ad Ascoli lavori in corso per riqualificare il “biglietto da visita” del capoluogo dove si trova il parcheggio Torricella e in cui molti bus giungono dai comuni limitrofi.

“Una nuova fontana, nuova pavimentazione e nuova illuminazione. Ascoli cresce” è il commento affidato ai Social Network del sindaco Guido Castelli.

