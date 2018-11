Sul luogo personale sanitario del 118 e Polizia Municipale per le cure mediche e i rilievi

ASCOLI PICENO – Scontro nella serata del 13 novembre nel capoluogo.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale si è verificato un incidente fra auto e scooter.

Soccorso dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, il conducente del ciclomotore: un 22enne.

