ASCOLI PICENO – Nessuna risposta. I Disoccupati Piceni lamentano l’assenza di confronto con i nuovi deputati eletti nel Piceno (Rachele Silvestri e Roberto Cataldi, ascolani, del M5S, Giorgia Latini, ascolana, della Lega Nord, a cui si aggiunge il senatore sambenedettese Giorgio Fede del M5S). Di seguito la loro nota stampa.

“Silenzio assoluto” , nelle ultime settimane, abbiamo inviato numerose email, ai vari Onorevoli di maggioranza, finora nessuna risposta. Dal 4 di marzo, nulla è cambiato, di là di varie promesse fatte, ancora non si vedono spiragli per una crescita economica, ma soprattutto una ripresa lavorativa in questo territorio. Ogni giorno, i giornali riportano situazioni di disagio. Più volte, abbiamo cercato di contattare, i nostri Onorevoli di maggioranza, per suggerire interventi ormai diventati urgenti.

Qualche Onorevole locale, appartenente alla maggioranza di Governo, aveva anche promesso di organizzare, qua sul territorio, un incontro pubblico con i membri della Commissione Lavoro di Camera e Senato, e addirittura con la presenza di un Sottosegretario. Sono passati vari mesi, tutto tace, eppure questo Movimento sostenuto da molti disoccupati, sostiene sul proprio sito www.movimento5stelle.it, di volere “realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico”.

Vorremmo sapere come si può realizzare questo confronto democratico? Soprattutto, pensiamo sarebbe utile, conoscere la data di un’assemblea pubblica, magari organizzata nei centri più grandi, come Ascoli, San Benedetto e Grottammare, per un confronto partecipato e costruttivo. “Il nostro Territorio, non più aspettare”, riportiamo le parole di un famoso giornalista, “per uccidere un uomo, non serve togliergli la vita, basta togliergli il lavoro”.

Esprimiamo la nostra vicinanza alla stampa e ai giornalisti, “senza libertà di parole, non potremo fare sentire la nostra opinione”.

Mercoledì mattina, saremo presenti in piazza Arringo, per distribuire le nostre proposte anticrisi. Il martedì e venerdì, siamo a San benedetto. Per informazioni, chiamare o inviare un messaggio al numero WhatsApp 334 7555 410. Uniti saremo più forti, per rivendicare i nostri diritti. Cordiali Saluti Disoccupati Piceni

