Incredulità da parte degli automobilisti. Gli agenti stanno raggiungendo il luogo per compiere accertamenti e verificare se erano sole o accompagnate da un pastore

CASTEL DI LAMA – Non potevano credere ai propri occhi i numerosi utenti della strada che nella mattinata del 15 novembre stavano percorrendo la Superstrada.

All’altezza di Castel di Lama, sull’Ascoli-Mare direzione monti, un gregge di pecore stava pascolando tranquillamente e in fila sulla corsia di sinistra chiusa per lavori, a poca distanza dalle macchine ferme in coda a causa della presenza del cantiere.

In molti, “armati” di cellulare hanno cominciato a fare foto e video, diventati subito virali su Internet.

Da capire se le pecore erano sole, probabilmente scappate da una vicina campagna, o “accompagnate” da un pastore. La Polizia Stradale di Ascoli sta giungendo sul posto per accertamenti.

AGGIORNAMENTO Le pecore si sono “dileguate” poco dopo nelle campagne vicine. Per fortuna non ci sono state conseguenze agli animali e alle vetture presenti sul momento. Probabilmente parte del gregge è sfuggito al controllo di un pastore nelle vicinanze.

