MALTIGNANO – Il Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, Piero Celani, è intervenuto in merito alla situazione di grave degrado della stazione ferroviaria di Maltignano.

“Una residente del Comune di Maltignano, mi ha scritto – dice Piero Celani – per segnalarmi lo stato di completo abbandono in cui versa la stazione di Maltignano. Ho voluto accertare di persona detta situazione di degrado ed ho avuto modo di constatarne l’assoluta veridicità”.

“La stazione in oggetto indicata è stata trovata in uno stato di completo abbandono – aggiunge – Chi scende dal treno in ore serali e notturne è costretto ad utilizzare la luce del telefonino per non incorre in cadute. Il verde è abbandonato a se stesso e non c’è traccia alcuna di manutenzione. Dovunque solo erbacce e sporco e infine non esistono sedili per i passeggeri in attesa”.

Una situazione di evidente degrado che Piero Celani ha immediatamente segnalato a R.F.I. S.p.a. con una lettera nella quale ricorda che le stazioni “sono, o dovrebbero essere, il biglietto da visita sia delle Ferrovie, che del nostro territorio che ha nel turismo una industria di rilevante importanza”.

Tra l’altro, dopo l’avvenuta elettrificazione della tratta in oggetto, il numero di viaggiatori, e non solo pendolari, è sensibilmente aumentato, dando grande visibilità al territorio.

Il Vice Presidente auspica pertanto che R.F.I. “mantenga alto il decoro ambientale, in quanto nei prossimi anni, in tema di promozione turistica, sarà l’accoglienza a fare la differenza”.

