ASCOLI PICENO – Tra le note positive nello sfortunato 2-3 casalingo dell’Ascoli contro il Padova, c’è sicuramente la prima rete stagionale di Maecky Ngombo.

Queste le parole dell’attaccante belga di origini congolesi: “Sono stato molto felice di segnare il mio primo gol sotto la curva sud, i tifosi sono incredibili. Dopo il gol non mi sarei mai aspettato che la partita finisse così. Dopo le partite di Benevento e Verona dovevamo fare di più”.

“Sono felice di stare qui – continua Ngombo – i compagni sono bravi, il mister parla tanto con me. Sono contento del feeling con i miei compagni, la tattica è stata la cosa più difficile da che ho trovato qua in Italia rispetto agli campionati in cui ho giocato, con il mister ci stiamo lavorando tanto. In Italia a differenza di altri campionati il lavoro degli attaccanti è molto importante”.

“Con mister Vivarini mi trovo bene – prosegue l’attaccante dell’Ascoli – Il feeling con Ardemagni? In attacco potremmo fare una bella coppia. Possiamo fare sicuramente di più, ma il campionato è difficile e vediamo partita dopo partita. La partita contro il Pescara? Tutti vogliono giocare un derby così, loro sono una squadra forte ma noi stiamo preparando una grande partita, noi siamo l’Ascoli: vogliamo fare punti anche lì”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 48 volte, 48 oggi)