ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per l’apparizione del nostro territorio in televisione in occasione di un nuovo “cooking show”.

Andrà in onda il 25 novembre, alle 21.25 su Canale 9, la puntata girata nel Piceno del nuovo programma di Max Giusti, ‘C’è Posto per 30?’.

L’artista marchigiano il 12 settembre era ad Ascoli per registrare parte della puntata della nuova trasmissione, show di prima serata del palinsesto autunnale del canale televisivo Nove.

Il noto personaggio televisivo è alla guida di uno speciale bus con circa 30 “giurati” che sono chiamati a cenare nei migliori ristoranti di una specifica zona, assaggiarne le specialità ed incoronare il migliore tra loro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 864 volte, 864 oggi)