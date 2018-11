ASCOLI PICENO – “La Regione Marche è pronta a impugnare per incostituzionalità il dl Genova se non viene ripristinata l’intesa con le Regioni per la ricostruzione post sisma 2016″.

Queste le parole, riportate dall’Ansa nel pomeriggio del 16 novembre, del Presidente Luca Ceriscioli: “Riteniamo il provvedimento incostituzionale perché non prevede l’intesa con le Regioni su materie concorrenti in base agli art. 117 e 118 della Costituzione, aspettiamo la firma del presidente della Repubblica, speriamo in qualche modifica.Altrimenti impugneremo e penso che avremo partita facile”.

