ASCOLI PICENO – In merito alle dichiarazioni rilasciate a PicenoOggi.it dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ( clicca qui ) interviene il portavoce di Fratelli d’Italia delle Marche e presidente del Consiglio comunale di Ascoli Marco Fioravanti.

Sono emozionato perché il popolo si è ribellato alla scelta della casta, che chiusa nelle stanze del potere, non avendo una visione, usa la scorciatoia dell’algoritmo, per propinare opzioni errate.

Sulla costruzione del nuovo ospedale niente più algoritmo: la Regione fa marcia indietro. La verità è che il Pd ha avuto paura dei popoli delle due città Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, i quali hanno alzato un muro contro di essa. Una città capoluogo di provincia ed una importante città a forte vocazione turistica non sarebbero mai potute rimanere senza presidi ospedalieri. Solo una politica miope ed, accecata dall’“odio politico”, poteva partorire una tale nefandezza. Ma i cittadini, i comitati, gli operatori e le tante firme raccolte nei gazebo non hanno l’anello al naso ed hanno capito il doppio inganno. Da una parte una chimera irraggiungibile, dall’altra meno soldi per la sanità Picena, in virtù del fatto che si seguiva un’idea impossibile.

La lotta dei cittadini e delle istituzioni contrarie, a partire dai sindaci, ha prodotto un risultato e di questo possiamo andare tutti fieri. Ora la Regione accecata dall’astio politico prova a far litigare i territori sull’ospedale di primo e secondo livello, ma noi non ci prestiamo a questi giochetti. Per il Piceno abbiamo chiesto con forza l’Azienda Ospedaliera Marche Sud, che posta in una zona di confine, sarebbe appetibile per i pazienti provenienti dall’hinterland e dall’Abruzzo.

Meritiamo tale l’Azienda, anche per i nostri professionisti che se la sono guadagnata sul campo, producendo una sanità virtuosa di qualità. La Regione Marche rompa gli indugi e faccia la stessa scelta politica che anni fa ha fatto per il Pesarese, senza esitazioni o scuse di natura più o meno tecnica. Volere è potere caro presidente Ceriscioli.

Mi viene un sospetto vista la virata sulla costruzione del nuovo ospedale di Vallata: non è che per caso non ci sono i finanziamenti pubblici paventati e mai ottenuti dalla Regione Marche? O magari il presidente Ceriscioli si è accorto nonostante le promesse fatte agli imprenditori, che la Regione non ha nelle sue casse i soldi per pagare il canone di un project finacing? O forse un’operazione di natura completamente privata rischia di apparire troppo poco di sinistra? La confusione sulle scelte in sanità per il nostro amato territorio regna sovrana. È un caso? O il caso serve a giustificare l’immobilismo politico e la riduzione di risorse per la salute dei nostri cittadini? Caro presidente se facesse meno danni e meno promesse da marinaio, avrebbe la fortuna di riflettere sul fatto che insieme al suo partito, a meno che non l’abbia scaricato anch’esso, non vi sia rimasto molto tempo alla guida della Regione.

Ne approfitti per darsi una pausa dai mille inutili affanni, così da regalare finalmente una gioia ai cittadini del Piceno.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 602 volte, 602 oggi)