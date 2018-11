“Un ringraziamento particolare va a Fabio Luna, Presidente Coni regionale, e al Coni point di Ascoli Piceno per il loro supporto” spiega in una nota l’Amministrazione comunale

ACQUASANTA TERME – “Siamo riusciti ad ottenere un contributo di 400 mila euro per la riqualificazione degli impianti sportivi Comunali di Cagnano“. Esordisce così la nota dell’Amministrazione comunale di Acquasanta Terme.

“L’obiettivo è stato raggiunto – spiegano – partecipando al bando Sport e Periferie promosso dal Coni Nazionale, ottenuto per la qualità del progetto presentato e per il duro lavoro svolto per avere tutti i requisiti. Un altro traguardo raggiunto che dimostra l’impegno e la volontà di rendere giustizia al nostro territorio e dargli il lustro che merita. Un ringraziamento particolare va a Fabio Luna, Presidente Coni regionale, e al Coni point di Ascoli Piceno per il loro supporto.”

