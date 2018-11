Il Pescara Calcio informa che dalle ore 16 di oggi saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita del campionato Serie BKT Pescara-Ascoli, in programma domenica 25 novembre ore 15.00 presso lo Stadio Adriatico

ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano per la delicata trasferta di Pescara, nell’amichevole in famiglia con la Primavera di sabato scorso, vittoria per 4-0 con tripletta di Ardemagni, che ha realizzato due penalty e un gol di Beretta. Si sono allenati a parte Ganz, Rosseti, Carpani, Ingrosso, terapie per Troiano. Assenti gli infortunati Coly, Valeau e Zebli, oltre a Frattesi in Nazionale Under 20. La preparazione riprenderà domani, 20 novembre, alle ore 15 al Picchio Village.

Nel Pescara si allenano a parte, Fornasier, Hugo Campagnaro, Brugman e Fiorillo; terapie per l’ex Ascoli, Franck Kanoutè; anche Christian Capone che prosegue il suo percorso di recupero fuori sede.

Il Pescara Calcio informa che dalle ore 16 di oggi, 19 novembre, saranno in vendita i biglietti per assistere alla partita del campionato Serie BKT Pescara-Ascoli, in programma domenica 25 novembre ore 15.00 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

I punti vendita di riferimento sono quelli del circuito Listicket. Il prezzo per il settore ospiti Curva Sud è di 15 euro (chiusura vendite ospiti: 24 novembre, ore 19). Su indicazione della Questura locale, l’intero settore Curva Sud (1700 posti) sarà destinato alla tifoseria ospite, mentre gli abbonati del suddetto settore saranno in Tribuna Adriatica Laterale.

