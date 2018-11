ASCOLI PICENO – Si sono svolte nelle giornate scorse le elezioni RSU alla Start. La lista della Filt Cgil è risultata prima, con il 35,5% dei consensi, confermando la tendenza degli anni passati. Un grande risultato per il sindacato dei trasporti della CGIL che elegge 3 rappresentanti su 9. Risultano infatti eletti Angelo Lancianese, Girardi Silvia e Mancinelli Andrea.

Angelo Lancianese, Segretario Generale della FILT CGIL Ascoli Piceno, e primo assoluto degli eletti ha festeggiato l’ottimo risultato: “Per noi è una grande soddisfazione frutto del lavoro capillare fatto in questi anni dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e cercheremo di portare avanti alcune battaglie su cui sappiamo c’è necessità di incidere.”

Continua il sindacalista Cgil: “In prima istanza chiederemo la stabilizzazione degli autisti assunti a termine, attraverso un concorso, considerando che l’ultimo bandito risale al 2009. Ci batteremo con forza per un premio di risultato Aziendale dato che l’ultimo erogato risale al 2012, anche in considerazione degli ottimi risultati in termini di utile che l’azienda sta collezionando. E ultimo, ma non per importanza, un miglioramento sostanziale del servizio per Roma, con corse veloci e specifiche per gli Aeroporti e per il Centro Città. In considerazione anche dell’importanza strategica che ciò può avere per tutto il nostro territorio.”

Conclude Lancianese: “Siamo consapevoli dell’importanza che la nostra azienda ha per tutto il territorio piceno per garantire i servizi di trasporto non solo interni, ma anche con altri territori. Per questo la Filt Cgil sarà sempre al lavoro per migliorare il trasporto pubblico locale della nostra Provincia e le condizioni dei lavoratori che ogni giorno con mille sforzi lo portano egregiamente avanti.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 36 volte, 36 oggi)