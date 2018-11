Una spinta grandissima da parte del popolo ascolano per la squadra bianconera data l’importanza del match in programma

ASCOLI PICENO – Polverizzati o quasi i 1700 tagliandi a disposizione per i supporter del Picchio in vista del match del 24 novembre in terra abruzzese.

Per la sfida contro il Pescara, allo stadio “Adriatico”, oltre 1600 biglietti sono stati acquistati dai tifosi dell’Ascoli Calcio.

Sarà quindi “esodo” bianconero verso l’Abruzzo e una spinta grandissima per la squadra bianconera data l’importanza del match.

