ASCOLI PICENO – La scrittrice ascolana Giorgia Spurio, vincitrice del Premio InediTO 2017 e premiata al Salone Internazionale del Libro di Torino, presenta il suo nuovo romanzo “Gli Occhi degli Orologi”, pubblicato da Il Camaleonte Edizioni, presso la Libreria Rinascita domenica 25 novembre ore 17.30.

A introdurre e commentare l’opera sarà il docente universitario professor Antonio D’Isidoro, a moderare l’incontro sarà la conduttrice radiofonica Roberta Carboni e a recitare alcuni estratti sarà l’attrice Maria Grazia Isolini.

Giorgia Spurio sarà inoltre presente il 9 dicembre alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma per presentare il libro e firmare le copie.

Il romanzo edito da Il Camaleonte Edizioni è un capolavoro della narrativa dove flashback commoventi e pensieri su temi attuali creano l’intreccio di una storia in bilico tra istanti poetici, desolazione e speranza.

Lo sfondo distopico offre spunti di riflessione sull’attuale essere delle cose e sulle relazioni familiari attraverso la storia di Julienne che lotta per ottenere la felicità persa nell’infanzia e per soddisfare la sua unica ossessione: diventare madre tramite la clinica Le Monde, all’apparenza un motel per appuntamenti, dove incontra Frèd.

È l’anno 2048, dopo le Nuove Crociate, i Governi attraverso gli Orologi controllano ogni cosa, ma esiste il miraggio di una via di fuga, le “Lucciole Verdi” all’orizzonte.

