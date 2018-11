La lotteria “Lo IOM nel cuore” è un modo per fare fundraising e coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità. Un piccolo gesto di solidarietà ma che rappresenta per lo IOM l’unico modo di continuare a sostenere i malati oncologici e le loro famiglie

ASCOLI PICENO – Lo IOM Ascoli Piceno Onlus, associazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, ha indetto per il secondo anno, una lotteria per raccogliere fondi e continuare ad erogare i suoi servizi nella zona di Ascoli Piceno, Comunità Montana e Vallata del Tronto. ( Punti IOM presenti a Comunanza ed Offida )

La lotteria “Lo IOM nel cuore” è un modo per fare fundraising e coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità.

Un piccolo gesto di solidarietà ma che rappresenta per lo IOM l’unico modo di continuare a sostenere i malati oncologici e le loro famiglie nell’ottica del rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente. Per chi ancora non conosce l’Associazione tutte le informazioni su www.iomascoli.it dove sono presenti tutte le iniziative, gli eventi e l’operato dello IOM e dove è possibile scaricare i bilanci sociali nell’ottica della trasparenza e della condivisione con la comunità in cui l’Associazione opera.

I biglietti sono in vendita a € 2,50 cadauno presso la biglietteria dell’Oasi del C.C Al Battente e presso la merceria l’Arcolaio in via Ceci, 8 .

L’estrazione avverrà mercoledì 16 gennaio 2019 presso lo studio del notaio Nazzareno Cappelli.

Per questa seconda edizione lo IOM ha messo in palio tre diverse tipologie di biciclette puntando sulla salute e richiamando il cuore del titolo!:

1° premio – bike trek TM1 batteria da 300

2° premio- bicicletta Brian’s Bike

3° premio – cyclette Horizon Fitness Paros

e altri 8 premi in buoni acquisto Conad e Sabelli.

