La cena si terrà nella stupenda location del Hotel Ristorante Il Casale, il 1 dicembre subito dopo la partita Ascoli Spezia, alle ore 21,00, con lo Chef stellato Emilio che per l’occasione ha elaborato un menù per le grandi occasioni.

ASCOLI PICENO – Una cena conviviale, un momento per condividere una passione comune e per stare insieme, questa è l’idea del gruppo “I Pallonari dell’Ascoli Calcio”, un gruppo di amici e tifosi bianconeri che hanno organizzato una cena di Natale aperta a tutti i tifosi dell’Ascoli.

Edoardo Pizi e Amato Laurenzi, due tra gli organizzatori ci raccontanto come è nata l’idea:”Tutto nasce dal nostro gruppo Facebook con il quale abbiamo ideato e sta coordinando l’organizzazione per una cena aperta a tutti i tifosi bianconeri denominata: “ Cena di Natale per tutti i tifosi BIANCONERI”. Si terrà nella stupenda location del Hotel Ristorante Il Casale, il 01 dicembre subito dopo la partita Ascoli Spezia, alle ore 21,00, con lo Chef stellato Emilio che per l’occasione ha elaborato un menù per le grandi occasioni.”

Ospite d’onore della serata la Società Ascoli Calcio. Allieterà la serata la Rock Band Ascolana Distretto 13.

Gli organizzatori e l’Ascoli Calcio si aspettano una bellissima cornice di tifosi con i quali scambiare gli Auguri di Buon Natale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 110 volte, 112 oggi)