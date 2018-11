ASCOLI PICENO – Road to Pescara. L’Ascoli Calcio continua a prepararsi alla sfida di domenica 25 novembre contro il Pescara; a fare il punto della situazione in casa bianconera è il centrocampista Nazionale Under 20 Davide Frattesi.

“All’inizio non è stato semplice per me – afferma Frattesi – ma una volta preso il ritmo spero di contribuire sempre di più. Dopo la partita di Livorno abbiamo resettato tutto. Credo che non ci siano partite facili o difficili in Serie B, noi andremo a giocarcela a testa alta anche a Pescara per fare punti”.

“Abbiamo fatto le migliori partite contro le squadre più forti – continua il centrocampista azzurrino – speriamo di replicare anche a Pescara. Il rientro di Ardemagni ci dà consapevolezza, anche se Ngombo e Beretta hanno dato il loro contributo. Siamo consapevoli che avremo un grosso seguito di tifosi e vogliamo dare una gioia a tutti”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 35 oggi)